Основное время финального матча чемпионата Европы по футболу-2020 Италия — Англия завершилось вничью — 1:1. Счёт на второй минуте открыл англичанин Люк Шоу. На 67-й Леонардо Бонуччи забил ответный мяч.

Команды играют в следующих составах:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон — Барелла (Кристанте, 54), Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Иммобиле (Берарди, 55), Инсинье.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр — Триппьер (Сака, 70), Райс (Хендерсон, 74), Филлипс, Шоу — Стерлинг, Кейн, Маунт.

Для Италии это уже третье дополнительное время на этом турнире. В 1/8 финала она обыграла Австрию (2:1), а в полуфинале по пенальти переиграла Испанию (1:1, пенальти 4:2).

Англия на этом Евро играет второй овертайм — в полуфинале команда победила Данию (2:1).

Матч Италия — Англия проходит на лондонском «Уэмбли», судит её голландец Бьорн Кёйперс.