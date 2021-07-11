Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи стал автором самого старого гола в истории финальных матчей чемпионатов Европы по футболу. Футболист «Ювентуса» отличился на 67-й минуте финала Евро-2020 против Англии в возрасте 34 лет и 71 дня.

Бонуччи практически на четыре года превзошёл предыдущий рекорд, который установил игрок сборной ФРГ Бернд Хёльцбайн в финале Евро-1976 против Чехословакии (2:2, пенальти 3:5). Немец забил в 30 лет и 103 дня.

Защитник сборной Англии Люк Шоу открыл счёт на отметке 1 минута 56 секунд, и это тоже рекорд: самый быстрый гол в истории финалов Евро.

В матче Италия — Англия закончился первый дополнительный тайм. Счёт пока ничейный — 1:1.