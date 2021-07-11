Основное и дополнительное время время финального матча чемпионата Европы по футболу-2020 Италия — Англия завершилось вничью — 1:1. Счёт на второй минуте открыл англичанин Люк Шоу. На 67-й Леонардо Бонуччи забил ответный мяч.

За полчаса дополнительного времени команды не забили, впереди их ждёт серия пенальти.

Команды играют в следующих составах:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон — Барелла (Кристанте, 54), Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Иммобиле (Берарди, 55), Инсинье.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр — Триппьер (Сака, 70), Райс (Хендерсон, 74), Филлипс, Шоу — Стерлинг, Кейн, Маунт.

Для Италии это вторая подряд серия пенальти. В полуфинале команда переиграла Испанию (1:1, пенальти 4:2).

Англия на этом Евро впервые проводит серию 11-метровых ударов.

Матч Италия — Англия проходит на лондонском «Уэмбли», судит её голландец Бьорн Кёйперс.

В истории чемпионатов Европы это вторая в истории серия пенальти. Первая состоялась в 1976 году. Тогда Чехословакия одолела ФРГ (2:2, пенальти 5:3).