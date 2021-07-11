Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу-2020. В финальном матче подопечные Роберто Манчини обыграли в серии пенальти Англию.

Основное время закончилось со счётом 1:1. Счёт на второй минуте открыл англичанин Люк Шоу. Этот мяч стал самым быстрым в истории чемпионатов Европы (1 минута 56 секунд). Ответный гол забил Леонардо Бонуччи на 67-й минуте. Его мяч также стал рекордным: Бонуччи стал самым пожилым автором гола в финалах Евро (34 года 71 день).

Примечательно, что оба автора голов в основное время — защитники. За все предыдущие финалы чемпионатов Европы игроки обороны также забили в общей сложности два мяча.

В дополнительное время голов не было забито.

Команды играли в следующих составах:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон (Флоренци, 118) — Барелла (Кристанте, 54), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 96) — Кьеза, Иммобиле (Берарди, 55), Инсинье (Белотти, 91).

Англия: Пикфорд — Уокер (Санчо, 120), Стоунз, Магуайр — Триппьер (Сака, 70), Райс (Хендерсон, 74. Рэшфорд, 120), Филлипс, Шоу — Стерлинг, Кейн, Маунт (Грилиш, 99).

Серия пенальти прошла следующим образом:

1:0 — Берарди

1:1 — Кейн

1:1 — Белотти (вратарь)

1:2 — Магуайр

2:2 — Бонуччи

2:2 — Рэшфорд (мимо)

3:2 — Бернардески

3:2 — Санчо (вратарь)

3:2 — Жоржиньо (вратарь)

3:2 — Сака (вратарь)

Это вторая серия пенальти в истории финалов Евро. Первая состоялась в 1976 году, в ней Чехословакия обыграла ФРГ (2:2, пенальти 5:3).

Игра состоялась на лондонском «Уэмбли», судил её голландец Бьорн Кёйперс.