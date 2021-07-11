11 июля стал одним из самых богатых дней на спортивные события. Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу. Аргентина победила в Кубке Америки, а её капитан взял первый трофей на уровне национальных сборных. Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдона. Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора. Об этих и других главных новостях спорта 11 июля – в дайджесте Nevasport.

Сборная Италии победила Англию по пенальти и выиграла Евро-2020

Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу-2020. В финальном матче подопечные Роберто Манчини обыграли в серии пенальти Англию – 1:1, пенальти 3:2.

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки

Финальный матч Кубка Америки между сборными Аргентины и Бразилии завершился победой аргентинской команды со счетом 1:0. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана».

Порье победил Макгрегора техническим нокаутом

Ирландский боец Конор Макгрегор сломал голеностоп в конце первого раунда в поединке с американцем Дастином Порье. Ирландец сделал неудачный шаг назад, оступился и упал на уже подвернутую ногу. Далее Порье нанес несколько ударов до окончания раунда, после чего бой был остановлен. Макгрегора на носилках унесли с партера, а победа техническим нокаутом была присуждена Порье.

26 соревнований на Олимпиаде в Токио будет проведено с участием зрителей

Спикер организационного комитета Олимпийских игр в Токио Такая Маса рассказал подробности проведения части соревнований с присутствием зрителей.

«Без зрителей будет проведено 724 соревнования, со зрителями – 26», — сказал Маса во время брифинга комитета.

«Зенит» обыграл «Карлсруэ» благодаря дублю Азмуна

«Зенит» провёл заключительный контрольный матч на тренировочном сборе в Австрии. Чемпионы России одержали победу над немецким «Карлсруэ» со счётом 3:1. Счёт на 13-й минуте открыл нападающий сборной Ирана Сердар Азмун. На 39-й он оформил дубль. На 53-й минуте хавбек немецкой команды Джером Гондорф реализовал пенальти, сократив отставание в счёте. Окончательный результат установил 18-летний Даниил Кузнецов на 80-й минуте, всего через минуту после выхода на замену.

Джокович в шестой раз выиграл Уимблдон

Серб Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира-2021. В финальном матче первая ракетка мира обыграл девятого номера рейтинга ATP и седьмого «сеяного» итальянца Маттео Берреттини — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Джокович в шестой раз (и в третий подряд) выиграл Уимблдон. Ранее он первенствовал в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 году.

Англичанин Скупчик и американка Кравчик выиграли Уимблдон в миксте

Англичанин Нил Скупски и американка Дезире Кравчик стали победителями Уимблдонского турнира в миксте. В решающем матче дуэт победил соотечественников Скупски — Джо Сэлисбери и Хэрриет Дарт. Счёт по сетам — 6:2, 7:6 (7:1).