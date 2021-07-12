Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о том, почему выбрал именно таких бьющих игроков для серии послематчевой пенальти

Слова Саутгейта цитирует BBC.

«За это отвечаю я. Я выбрал бьющих исходя из того, что они делали на тренировках. Мы побеждали как команда, а сегодня все вместе несём ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч», — заявил тренер, подчеркнув, что выбор пенальтистов лежит целиком на нем.

По словам Саутгейта, игрокам не стоит ругать себя за работу на тренировках, потому что они не могли сделать что-то лучше или больше.

Напомним, сборная Англии проиграла финал Евро-2020 в серии пенальти. Три удара подряд смазали Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.