Капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн высказался о поражении своей команды в финале чемпионата Европы в серии послематчевых пенальти.

Слова Кейна цитирует официальный сайт УЕФА.

«Парни не могли выложиться сильнее. Худшее чувство в мире – проиграть по пенальти. Это был фантастический турнир – мы должны гордиться и держать голову высоко. Какое-то время будет больно», — сказал Кейн, отметив, что Англия играла против хорошей команды и отлично начала, но потом слишком глубоко сели после раннего гола.

«Выглядело так, что мы достаточно контролировали игру. Много моментов Италия не создала. В дополнительное время мы прибавили, у нас было несколько полумоментов», – сказал Кейн.

Напомним, Италия обыграла Англию по серии пенальти в финале Евро-2020.