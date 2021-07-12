Принц Великобритании Уильям обратился к игрокам сборной Англии после поражения в финале чемпионата Европы по футболу.

В своем официальном аккаунте в «Твиттере» принц Уильям поздравил с победой сборную Италии по футболу и назвал финал разбивающим сердце.

«Вы прошли весь этот путь. Жаль, что сегодня не наш день. Вы все можете с гордостью держать головы высоко поднятыми. И гордиться собой – я уверен, что впереди будут большие успехи», – написал внук королевы Елизаветы II после проигрыша команды.

Напомним, сборная Англии проиграла Италии в финале Евро на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, неудачно выступив в серии послематчевых пенальти: свои удары не реализовали Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо.