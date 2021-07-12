Италия стала первой страной в Европе, представители которой выиграли в один год и чемпионат Европы по футболу, и песенный конкурс «Евровидение».

В мае 2021 года победу на Евровидении, которое проводилось в Роттердаме, одержала группа Maneskin с песней «Zitti e buoni». Для страны это была первая победа на подобном конкурсе.

Сборная Италии по футболу спустя полтора месяца обыграла команду Англии в серии послематчевых пенальти и во второй раз в истории завоевала титул чемпионов Европы.

Конкурс песни Евровидение проводится с 1956 года, чемпионат Европы по футболу впервые был проведён в 1960 году, и ранее ни одна страна не побеждала в один год на обоих мероприятиях. Ближе всего к дублю была Россия: в 2008 году на Евровидении победил Дима Билан, а сборная России заняла на Евро-2008 третье место.