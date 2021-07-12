Ирландский боец смешанного стиля (ММА), экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор успешно перенёс операцию на сломанной ноге.

Об этом боец сообщил в своем «Твиттере».

«Только что из операционной! Операция прошла успешно! Ощущения потрясающие. 6 недель на костылях и мы вернемся! Вперед!», — написал Макгрегор.

Напомним, Конор Макгрегор травмировал ногу в первом раунде поединка против американского бойца Дастина Порье на турнире UFC 264. Ирландцу был диагностирован перелом, и он не сумел выйти на второй раунд, бой завершили досрочно и присудили победу Дастину Порье техническим нокаутом. За полгода до этого боя Порье и Макгрегор также дрались на турнире UFC, и тогда тоже победил американец.