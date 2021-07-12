Российский теннисист Карен Хачанов вновь поднялся в топ-25 рейтинга 52 недель АТР после розыгрыша Уимблдонского турнира.

Обновлённая версия рейтинга появилась на официальном сайте АТР. Хачанов сумел добраться до четвертьфинала Уимблдонского турнира и это помогло ему подняться на четыре строчки выше в рейтинге — с 29-го на 25-е место. Сейчас у Хачанова 2 235 очков. В четвертьфинале Хачанов уступил канадцу Денису Шаповалову.

На первом месте рейтинга остается серб Новак Джокович, которому удалось в шестой раз в карьере выиграть Уимблдон. Медведев сохранил за собой второе место, Рублев — седьмое, Аслан Карацев, несмотря на ранний вылет, остался на 24-м месте. Вышедший в финал Уимблдона Маттео Берреттини поднялся с 9-го места на 8-е.