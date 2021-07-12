Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о победе сборной Италии в финале чемпионата Европы по футболу.

Он обратил внимание на то, что итальянцы не постеснялись прибегать к натурализации — в их составе выступают три бразильских игрока. По мнению Губерниева, сборной России тоже пора пойти таким путем, если на дефицитную позицию невозможно найти своего сильного футболиста.

«Манчини грандиозен и гений, а Саутгейт не гений. Хороший мужик, но не орёл. Слова Дзюбы? Капелло в сборной был с проблемами, Манчини в «Зените» — тоже, Пихлер в биатлоне тоже кое-как тренировал. Может, не обожгись так Манчини в Питере, не было бы этого успеха», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, финал Евро-2020 состоялся в воскресенье, 11 июля. Сборные Италии и Англии сыграли вничью в основное время и не смогли выявить победителя в дополнительное. Исход матча решился в серии пенальти, где более успешными оказались итальянцы.