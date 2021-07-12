В обновлённом рейтинге WTA, опубликованном 12 июля, белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на третью строчку. Первые две позиции остались неизменными, их занимают австралийка Эшли Барти и японка Наоми Осака.

На четвертое место поднялась американка Софья Кенин, на пятую — канадка Бьянка Андрееску. Украинка Элина Свитолина, напротив, потеряла одну позицию и стала шестой. Чешка Каролина Плишкова отыграла сразу шесть позиций и стала седьмой, полька Ига Свентек — восьмой. Румынка Симона Халеп, пропустившая Уимблдон, опустилась с третьей строчки на девятую, а испанка Гарбинье Мугуруса замкнула топ-10.

Лучшей из россиянок сейчас является Анастасия Павлюченкова, занимающая 18-е место. Дарья Касаткина идет на 31-й строчке, Вероника Кудерметова — на 33-й, Екатерина Александрова — на 34-й.