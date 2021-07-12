Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отклонил два предложения клуба — на семь и восемь лет.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал НХЛ на русском языке со ссылкой на инсайдера Майкла Руссо.

Руководство «Миннесоты» сделало 24-летнему хоккеисту предложение на семь лет с зарплатой 8-8,5 миллионов долларов, но Капризов ответил отказом. Не согласился он и на восьмилетний контракт с зарплатой около 9 миллионов долларов в год.

Напомним, минувший сезон стал для Капризова дебютным в НХЛ. В 55 матчах россиянин набрал 51 (27+24) очко и заработал показатель полезности «+10». В плей-офф он отыграл семь матчей и набрал 3 (2+1) очка. Кирилл получил приз «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку сезона.