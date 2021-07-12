Карьера еще одной экс-ученицы Этери Тутберидзе с большими надеждами, кажется, подошла к концу. Анастасия Тараканова начала вести занятия в группе Оксаны Булычевой, которая тренирует в «Хрустальном», а также на катке в Видном (Подмосковье). По данным инсайдеров фигурного катания, выступать Тараканова больше не планирует и собирается учиться на тренера.

Какой была яркая и недолгая карьера одной из самых заметных учениц Этери? Рассказывает Nevasport.

У Этери Тутберидзе Тараканова могла оказаться ещё до 10 лет, но тогда ей сказали, что в «Хрустальном» много работы — близилась Олимпиада в Сочи. «Я сильно мешала на катке, конечно. Помню, вышла на лёд и помешала Юле Липницкой, Жене Медведевой, ещё много кому. Поэтому – только после Игр. Я не могла ждать так долго и попала к Светлане Пановой», — рассказала Тараканова в интервью.

У Светланы Пановой фигуристка особых результатов не показывала и не особо выделялась среди сверстниц. Прогресс пошёл в группе Этери Тутбериде в сезоне-2017/18: Настя попала в финал серии Гран-при среди юниоров, где уступила только Александре Трусовой и Алене Косторной. Обыграть удалось нынешнюю звезду Японии Рику Кихиру и будущую чемпионку Европы Софью Самодурову. Казалось бы — все в твоих руках, прогрессируй, однако Тараканова внезапно потеряла мотивацию… и перешла в академию «Ангелы Плющенко».

У Евгения Плющенко все тоже шло как по маслу — снова успехи в серии Гран-при среди юниоров, выход в финал, немного не хватило до бронзы. Тараканова могла и дальше продолжать успешные выступления, стать той спортсменкой, которая прославит школу Плющенко… но спустя сезон покинула академию. Виной всему — разногласия с тренерами. По словам самого Плющенко, фигуристка закатывала истерики на тренировках, но Тараканова эти слова опровергала, так что правду об этой ситуации вряд ли кто-то когда-то узнает.

Последовало возвращение к Светлане Пановой. Тараканова продолжила кататься по юниорам, показала яркие программы на этапах Гран-при, но в финал не пробилась: два третьих места. После снятия с чемпионата России Тараканова будто пропала с радаров. Провалив короткую программу в Финале Кубка России, она не вышла на произвольную, а затем о спортсменке долгое время не было ничего слышно.

Летом 2020 года она вообще тренировалась со сборной России по фигурному катанию на роликовых коньках. Ходили слухи, что Тараканова может сменить вид спорта, но она все же вернулась в фигурное катание.

Последний сезон Тараканова провела в СК «Армия Фигурного катания» у Ксении Ивановой и Адьяна Питкеева. Она удивила зрителей необычным выбором музыки для программ (polnalyubvi и Evanescence — все же далеко не тривиальные варианты), впечатлила эмоциональностью — после чистой произвольной на одном из этапов Кубка России расплакалась прямо на льду, потому что доказала себе — она ещё может кататься чисто.

По неофициальной информации из окружения фигуристки, Тараканова закончила с выступлениями из-за проблем со здоровьем. Она нередко снималась с соревнований из-за недомоганий или повреждений, в том числе, и с февральского финала Кубка России. Завершение карьеры может быть связано и с постоянным поиском спонсоров и финансовыми возможностями фигуристки: уже в 15 лет она предлагала свои услуги по постановке программ и отмечала, что у её родителей нет возможностей продолжать вкладывать огромные деньги каждый сезон.

В 2020-м году в одном из интервью Настя сказала: «Меня никогда не покидает мечта оставить свой след в истории фигурного катания. Сделать что-то значительное, чтобы стать примером для будущих поколений фигуристов«. Кажется, мечту свою фигуристка будет воплощать уже в качестве тренера.