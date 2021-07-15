Футболисты московского ЦСКА в полном составе отказались проводить вакцинации от коронавируса. По информации источника, во время сборов игрокам команды было предложено вакцинироваться, но игроки приняли коллективное решение отказаться, о чём сообщили руководству клуба. На данный момент среди вакцинированных в ЦСКА числятся только работники клуба.

Накануне, 14 июля «красно-синие» завершили свой второй тренировочный сбор, проходивший в Австрии. 19 июля ЦСКА проведет еще один товарищеский матч с клубом «Нижний Новгород».

Напомним, в прошедшем сезоне ЦСКА с 50 очками в активе занял шестое место в турнирной таблице и не смог пробиться в еврокубковые турниры. В последний раз такое случалось с далеком сезоне 2001/2002.