Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что начиная с сезона 2021/2022, клуб будет играть домашние матчи на площадке канадского размера. В последние годы на «барсы» играли на площадке финского размера. Новая площадка станет меньше на 2 метра – ширина с 28 сократится до 26 метров.

«8 июля в КХЛ прошло совещание, где клубы попросили по возможности уменьшить размеры площадки в связи с Олимпиадой. Мы приняли решение играть на площадке канадского размера. Будет более динамичный, быстрый хоккей. Наш стиль от этого не изменится», — сказал Валиуллин.

Напомним, по итогам сезона 2020/21 «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции. В полуфинале плей-офф Кубка Гагарина, казанцы уступили будущему чемпиону КХЛ омскому «Авангарду».