Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда будет объявлено имя нового главного тренера сборной России. Отмечается, что новый глава национальный сборной будет назначен до 23 июля, именно в этот день стартует 1-й тур РПЛ.

«Мы планируем завершить поиски тренера, провести переговоры и подписать контракт до начала чемпионата России. Мы не исходим из того, какой у человека паспорт, у нас цель подписать контракт с тренером исходя из целей и задач», — сказал Дюков.

Напомним, место наставника освободилось в начале июля после отставки Станислава Черчесова из-за неудовлетворительных результатов выступления национальной сборной на Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова проиграли два матча — бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4), одолели финскую сборную с минимальным счетом (1:0), однако так и не смогли выйти из группы.