Исполнительный комитет Российского футбольного союза признал выступление национальной сборной России на Евро-2020 неудовлетворительным. Об этом сообщает телеграм-канал «K/On/Offf».

Ранее стало известно, что имя новый тренер сборной России будет представлен спортивному сообществу через неделю к старту 1-го тура РПЛ.

Напомним, сборная России по футболу заняла последнее четвертое место на прошедшем Евро-2020 и не смогла квалифицироваться в плей-офф чемпионата Европы. Подопечные Станислава Черчесова проиграли два матча — бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4), одолели финнов (1:0) однако так и не смогли выйти из группы.

После неудачного выступления сборной, главный тренер команды Станислав Черчесов был отстранен от дальнейшего управления национальной сборной и отравлен в отставку.