Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о главных целях, которые будут поставлены перед новым главным тренером сборной России.

«Задачи у нас такие: краткосрочная — выйти на чемпионат мира — 2022, вторая, долгосрочная — новый тренер должен продолжить создание строительства новой команды с перспективой успешного выступления на Евро-2024», — сказал он.

Напомним, сборная России по футболу заняла последнее четвертое место на прошедшем Евро-2020 и не смогла квалифицироваться в плей-офф чемпионата Европы. Подопечные Станислава Черчесова проиграли два матча — бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4), одолели финнов (1:0) однако так и не смогли выйти из группы. После неудачного выступления сборной, главный тренер команды Станислав Черчесов был отстранен от дальнейшего управления национальной сборной и отравлен в отставку.