Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал новость о том, что футболисты ЦСКА в полном составе отказались вакцинироваться от коронавируса:

«У меня нет информации, что ЦСКА отказался вакцинироваться в полном составе. Вы должны понимать, что команды могут только рекомендовать, но моя позиция — делать это необходимо. У меня уже четыре прививки. В компании «Газпром Нефть» уже порядка 85 процентов коллективного иммунитета», — заявил Дюков.

По словам президента РФС, вакцинация — это единственный путь снизить риски.

«Можно, конечно, этого не делать, но это игра с огнём. Я знаю людей, которые были отказниками и «атеистами», а потом попали в больницу, тяжело переболели и теперь говорят, какие они были идиоты, что не вакцинировались», — отметил Дюков в беседе с журналистами.

Он также отметил, что выступает за вакцинацию от коронавируса, если такая возможность имеется, однако считает неправильным принуждать людей.