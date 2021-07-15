Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал выступление экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и дал совет на будущее.

«Конор обленился. Думаю, весь мир признает, что он износился. Сейчас уже и доказательства мы видим: споткнулся, сломал ногу — кости износились. Но он так много сделал, что до сих пор идет некая инерция», — сказал Гаджиев.

При этом президент лиги подчеркнул, что Конору для привлечения зрителей к будущему бою можно вообще «ничего не говорить, лежать на диване» и продажи всё равно будут большими.

«Потому что всё, что связано с Макгрегором, окутано магией. Пока что это так», — подчеркнул он.

По мнению Гаджиева, для ирландского бойца необходимо, во что бы то ни стало, выигрывать следующий бой. Иначе ему стоит окончательно завершать карьеру бойца и уходить из октагона легендой.

«А если не захочет — мы видели, как легенды уходят некрасиво. Но я бы не хотел видеть Конора беспомощным», — подытожил Гаджиев.

Напомним, в ночь 10 на 11 июля по Москве в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 264. Главный поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье завершился техническим нокаутом ирландского бойца, после того как Макгрегор сломал ногу.

Для Макгрегора и Порье это был третий поединок. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал Порье в первом раунде. В матч-реванше, прошедшем в январе 2021 года, американец нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Таким образом, это второе подряд поражение для ирландца за год.