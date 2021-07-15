Голкипер «Уфы» Алексей Чернов перейдёт в датский «Вайле». Сообщается, что соглашение между сторонами будет рассчитано на два года. Сумма сделки не разглашается, но спортивно-аналитический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

Ранее 23-летний Чернов выступал за «Калугу» и молодёжную команду «Уфы». В прошедшем сезоне страж уфимских ворот провёл два матча за основную команду – по матчу в РПЛ и Кубке России, пропустив три мяча и один раз сделав «сухарь».

По итогам сезона 2020/21 футбольный клуб «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице, при этом команда смогла спастись от вылета в ФНЛ.