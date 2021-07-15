Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно сообщений о временном отстранении двух членов олимпийской сборной России по плаванию Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил.

«Это всё старые дрожжи, данные Московской лаборатории. Просто непонятно, почему такие вещи, как обычно, всплывают за несколько дней до начала Олимпиады. Почему, если мы виноваты, эту историю нельзя было всколыхнуть чуть раньше? Это делается для того, чтобы выбить нас из колеи и лишить шансов на высокие места в эстафете?», — посетовал Губерниев.

По мнению Губерниева, если люди виноваты, то они должны отвечать. Однако он призвал сначала разобраться в причинах, по которым история с допингом в очередной раз всплыла перед важными для любого спортсмена соревнованиями.