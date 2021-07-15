Экс-полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен объявил о завершении карьеры футболиста. Об этом футболист объявил на своей странице в Твиттер.

«Я решил закончить футбольную карьеру. Очень сложный выбор. Хочу поблагодарить всех за душевную поддержку», — написал 37-летний футболист в Twitter.

В 2019 году Роббен уже объявлял о завершении карьеры. Однако позднее снова стал выступать за родной «Гронинген». Всего за свою карьеру Арьен Роббен выступал за ПСВ, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию». Он также выигрывал чемпионаты Нидерландов, Англии, Испании, Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Всего на счету роббена 31 трофей.

В составе сборной Нидерландов становился вице-чемпионом мира в 2010 году, бронзовым призером чемпионата мира-2014 и брал бронзу на Евро-2004. За национальную команду футболист провел 96 матчей и забил 37 мячей.