В петербургском «Зените» пошутили насчёт изображения штрих-кодов на новом домашнем комплекте формы клуба для сезона-2021/22.

Клуб запустил рекламу новой формы в разделе Reels в «Инстаграме». В ролике футболистов пробивает сканер из магазина прямо по принту на футболке, похожему на штрих-код. Затем дается ссылка на официальный фан-шоп клуба, где уже с сегодняшнего дня можно приобрести новые комплекты формы.

Подпись к ролику гласит: «Да-да, он считывается!».

Напомним, сегодня, 15 июля, петербургский «Зенит» представил новые комплекты формы для сезона-2021/22. Домашняя футболка выполнена в классическом для клуба лазурном цвете, выездная форма команды будет белой.