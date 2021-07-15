На автодроме в Сильверстоуне сегодня, 16 июля, стартует гоночный уикенд Гран-при Великобритании в рамках чемпионата «Формулы-1».

На пятницу, 16 июля, запланирована первая свободная практика, а также квалификация, которая определит позиции пилотов в спринте.

На 16:30 запланирована первая тренировка пилотов в рамках уикенда, а квалификация стартует в 20:00 по московскому времени.

В субботу, 17 июля, состоится вторая сессия тренировочных заездов, а также новый формат соревнований: спринт (или спринтерская квалификация). В воскресенье, 18 июля, уже пройдёт основная гонка уикенда в классическом формате.

На данный момент в зачёте пилотов лидирует голландец из «Ред Булл» Макс Ферстаппен с результатом в 182 очка, он выиграл три последних гонки в чемпионате.