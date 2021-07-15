Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила о том, что она не выступит на Летних Олимпийских играх в Токио.

Об этом решении Азаренко сообщила в своем «Инстаграме».

«Хочу сообщить всем, что я приняла трудное решение не ехать в Токио. У меня остались великолепные воспоминания о победе на Играх в составе сборной Белоруссии», — написала Азаренко, добавив, что из-за всех вызовов, которые связаны с пандемией, она делает правильный выбор для себя и своей команды — не едет на Олимпиаду.

Напомним, Виктория Азаренко уже является олимпийской чемпионкой: она выиграла золото на Олимпийских играх в Лондоне в смешанном парном разряде с Максимом Мирным. Также у Азаренко есть бронза Олимпийских играх в женском одиночном разряде.