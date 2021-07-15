Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, может ли главный тренер «Зенита» Сергей Семак возглавить сборную России по футболу.

В эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге». Орлов отметил, что сейчас без работы сидит Курбан Бердыев, а у него за плечами два чемпионских титула, а также Суперкубок России.

«Зачем Семаку ломать карьеру? Пусть он в клубе продолжает работать», — отметил Орлов, добавив, что «Зенит» не отпустит Семака в сборную России, поскольку у тренера действующий контракт.

«Думаю, и Слуцкий тоже не согласился бы. Время Семака впереди. Он же всего четыре сезона работает, что для тренера мало. Пусть нарабатывает опыт в «Зените», — сказал Орлов.

Напомним, место тренера сборной России по футболу пока остается вакантным.