Стал известен объем средств, которые клубы РПЛ потратили на отчисления футбольным агентам в сезоне-2020/21. Данные стали известны из отчета РФС.

Самый высокий результат — у петербургского «Зенита», клуб потратил 652 миллиона рублей на агентсткие выплаты (+2,9 млн по сравнению в прошлым сезоном). «Локомотив» на втором месте — более 500 миллионов против 63,2 миллиона год назад.

На третьем месте — «Рубин» (372,7 млн), на четвертом — «Динамо» (362,5 млн), на пятом — «Спартак» — (349,8 млн рублей), при этом у «Спартака» зафиксировано резкое падение: сезон назад они потратили на агентов 852,8 млн рублей.

В РПЛ есть клубы, ни рубля не потратившие на агентов в прошлом сезоне. Это «Сочи», «Химки», «Урал», «Уфа» и «Арсенал».