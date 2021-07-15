Российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко может покинуть клуб в это межсезонье.

По данным издания The Athletic, Тарасенко может оказаться в команде «Вашингтон Кэпиталз» в результате обменной операции. Предпочтительный вариант для «Кэпиталз» — это обмен Тарасенко на другого российского форварда — Евгения Кузнецова.

Отмечается, что пока проблемой для этого обмена является различие контрактов у хоккеистов: у Евгения Кузнецова контракт с «Вашингтоном» на четыре сезона, а у Владимира Тарасенко с «Сент-Луисом» — на два. Кэпхит контракта Кузнецова составляет 7,8 миллиона долларов, что на 300 тысяч долларов больше, чем у Тарасенко.

Отметим, оба игрока в составах своих клубов выигрывали «Кубок Стэнли».