Российские фигуристы, олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев сыграют главные роли в шоу «Щелкунчик» Ильи Авербуха в Ессентуках.

Информацию об этом сообщила сама Боброва в своем «Инстаграме»

«Ура! Я рада сообщить, что с 30 июля в городе Ессентуки начинается шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик»!», — написала Боброва, отметив, что зрителей ждет красочное шоу со зрелищными спецэффектами и яркими костюмами.

Отметим, параллельно Илья Авербух проводит показы ледового шоу «Анна Каренина» в Сочи. Премьера спектакля состоялась 9 июля. В главных ролях в проекте заняты Оксана Домнина, Максим Шабалин и Роман Костомаров. Евгения Медведева исполняет роль Кити Щербацкой.