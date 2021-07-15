Стало известно, сколько денег клубы Российской Премьер-лиги вложили в молодежный футбол в сезоне-2020/21.

Лучший результат, исходя из данных отчета РФС — у «Краснодара». Клуб потратил на молодежный футбол 860,6 миллионов рублей (улучшив показатели на 32 млн).

Второе место по тратам на молодёжный футбол занимает «Зенит»: клуб вложил в развитие 681,8 млн рублей за последний сезон. На третьем месте «Локомотив», однако его вложения существенно ниже — 212,5 млн рублей.

Планку в 100 млн рублей по этому показателю преодолели также три московских клуба ЦСКА (189,9 миллиона), «Динамо» (186,9 миллиона), «Спартак» (168,6 миллиона).

Меньше всех в РПЛ на молодежный футбол потратил «Сочи» — 32,9 млн рублей. При этом по сравнению с прошлым сезоном эта статья расходов в клубе выросла в два раза.