Российские теннисистки, финалистки последнего розыгрыша «Уимблдона» Елена Веснина и Вероника Кудерметова смогут выступить в одной паре на Олимпийских играх в Токио.

Обновлённые заявки на игры появились на сайте ITF.

Изначально в женском парном разряде должны были выступить две пары — Елена Веснина/Вера Звонарева, а также Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова. При этом Веснина играла парные турниры с Кудерметовой и сообщала Федерации тенниса России о желании играть вместе на Олимпиаде.

На данный момент Веснина/Кудерметова — это единственная женская пара в российской заявке.

Елена Веснина также заменила Дарью Касаткину в одиночном разряде. Теннисистка снялась с соревнований на прошлой неделе, сославшись на травму.

Напомним, Олимпиада в Токио стартует 23 июля, теннисный турнир начнётся 24 июля.