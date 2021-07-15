Главные новости из спортивного мира за 15 июля — в традиционном дайджесте от Nevasport:

«Зенит» представил новую форму из переработанных пластиковых бутылок

«Зенит» на официальном сайте презентовал новую форму на сезон-2021/22. Все комплекты формы и футболки для болельщиков изготовлены из 100% полиэстера, произведённого из переработанных пластиковых бутылок.

Стало известно, что «Зенит» потратил 652 миллиона рублей на агентов за сезон-2020/21

Стал известен объем средств, которые клубы РПЛ потратили на отчисления футбольным агентам в сезоне-2020/21. Данные стали известны из отчета РФС. Самый высокий результат — у петербургского «Зенита», клуб потратил 652 миллиона рублей на агентсткие выплаты (+2,9 млн по сравнению в прошлым сезоном).

Клубам Серии А запретили играть в зеленой форме, чтобы они не сливались с полем

Клубы высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу не смогут проводить матчи в форме зелёного цвета начиная с сезона-2022/23. Информацию об этом сообщает портал Football Italia. Правила по цвету формы будут действовать именно с сезона-2022/23 из-за того, что командам нужно дать время на адаптацию, комплекты форм на новый сезон у многих клубов уже были представлены.

Вратарь «Спартака» Селихов сломал палец и пропустит 3 месяца

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов получил травму в товарищеском матче против «Рубина» на Кубке Париматч Премьер и пропустит несколько месяцев. «У нашего кипера диагностирован сложный перелом пальца руки, который потребует оперативного лечения и последующей реабилитации», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Азмун стал лучшим игроком сезона-2020/21 в РПЛ по версии РФС

Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун стал лучшим игроком в чемпионате России по итогам прошлого сезона по версии Российского Футбольного союза. Информация об этом появилась на официальном сайте РФС. Лучшим игроком до 21 года в чемпионате стал полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, он получил приз «Надежда».

Константинова будет катать короткую программу под «Дон Кихота» в олимпийский сезон

Российская фигуристка, призер зимней Универсиады Станислава Константинова будет катать короткую программу под «Дон Кихота» в олимпийском сезоне. Информацию об этом заявила тренер спортсменки Виктория Буцаева. Её слова цитирует агентство ТАСС. Буцаева отметила, что музыку произвольной программы они с фигуристкой решили оставить и поменять только короткую. Для номера был выбран «Цыганский танец».