Нападающий «Тампа Бей Лайтнинг» Патрик Марун рассказал, как повредил Кубок Стэнли во время празднования чемпионского парада «молний».

«Шёл дождь, и было мокро. Я пошёл, чтобы поднять трофей, и двинулся с ним задом наперёд. Поскользнулся и упал, хранитель Кубка Фил Притчард помог мне подняться, но Кубок перевернулся», — сказал Марун.

По словам хоккеиста, люди отреагировали на случившееся неадекватно: некоторые болельщики заявили, что «Тампа» проявила неуважение к трофею.

«Это полная чушь. У тех, кто это говорит, как будто отсутствует половина мозга. С чего бы мы стали кидать Кубок? Это был несчастный случай, и мы оба пострадали. У меня затем болела спина весь день. Вот что произошло. Ничего безумного», — отметил он.

Напомним, 8 июля «Тампа» в пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли обыграла «Монреаль Канадиенс» и взяла второй подряд титул чемпионов. После этого нападающий Патрик Марун стал первым игроком, который выиграл три трофея подряд со времён династии «Нью-Йорк Айлендерс» начала 1980-х.