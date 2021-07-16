Олимпийский чемпион и волейболист Максим Михайлов, ставший знаменосцем Олимпийской сборной России в Токио, прокомментировал решение о замене российского триколора на нейтральный флаг во время церемонии открытия Игр.

«Конечно, есть осадок и сожаление, что выступать придётся без наших флага и гимна. Мы представляем великую страну, которая считается фаворитом на каждой Олимпиаде», — сказал Михайлов.

По словам волейболиста, церемонию открытия смотрит весь мир и любому спортсмену хотелось бы пройти с флагом своей страны под прицелы тысячи камер.

«Когда выигрываешь для страны медаль — то же самое. Хочется, чтобы все видели, кого ты представляешь. Ведь флаги висят даже в олимпийской деревне около таблиц с результатами соревнований», — отмечает спортсмен.

Напомним, по решению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), России была лишена права выступать под национальным флагом.