В России на пятницу, 16 июля, выявлено 25 704 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно данным официальной статистики, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло почти шести миллионов — 5 907 999 человек.

За минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 799 человек. Выписаны по выздоровлению — 21 932 пациента.

В общей сложности за время пандемии было проведено более 157 млн тестов. За все время скончались 146 868 жителей, более пяти миллионов человек смогли победить болезнь — 5 300 908 случаев.

Наибольший прирост заболеваемости, как и прежде, зафиксирован в Москве — 5382 случая. В Санкт-Петербурге — 1948 новых случаев заражения, в Московской области — 2484.