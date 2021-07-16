Российский футбольный судья и любимец болельщиков Сергей Карасёв поделился мнением о самом «ныряющем» игроке в своей карьере. По словам арбитра, им был футболист санкт-петербургского «Зенита»:

«Халк. Он постоянно падал. Когда он приехал в наш чемпионат, то первое время падал без контакта либо искал контакт на пустом месте. Он всегда жестикулировал и привлекал к себе взгляды арбитра, но мы не обращали на это внимания. Где-то через сезон это прошло, и Халк адаптировался», — сказал Карасев в интервью журналистам.

Напомним, Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год». В составе петербуржцев футболист становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Помимо этого за сою карьеру Халк успел поиграть за лиги других стран – бразилец выступал за китайский «Шанхай СИПГ», японские «Токио Верди», «Консадоле Саппоро» и «Кавасаки Фронтале», португальский «Порту» и бразильскую «Виторию».

В составе сборной Бразилии в 2013 году Халк становился победителем Кубка конфедераций. На данный момент футболист является игроком «Атлетико Минейро».