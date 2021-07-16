Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал фотографии, на которых видно, что спортсмен готовился к бою с Дастином Порье с травмой ноги. Серию снимков, которые были сделаны в ходе тренировочного лагеря Макгрегора в преддверии боя, боец опубликовал на своей странице в Твиттере.

Напомним, в ночь 10 на 11 июля по Москве в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 264. Главный поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье завершился техническим нокаутом ирландского бойца, после того как Макгрегор сломал ногу.

Для Макгрегора и Порье это был третий поединок. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал Порье в первом раунде. В матч-реванше, прошедшем в январе 2021 года, американец нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Таким образом, это второе подряд поражение для ирландца за год.