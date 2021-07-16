Уже через две недели стартуют игры XXXII Олимпиады в Токио. Увы, мы вновь, как и три года назад в Пхёнчхане, не увидим на Играх флаг России. Допинг-гейт продолжает набирать обороты и передавать приветы из прошлого. Так на днях российский спорт получил новый удар: пловцы Александр Кудашев и Вероника Андрусенко отстранены от Токио-2020 за нарушения аж 2014 года. И как их кейс поможет нам разобраться в одном очень важном и насущном вопросе: Россию и правда дважды наказывают за один проступок?

Как мы помним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес окончательное решение по допинговому делу: Россия на два года лишается флага и гимна на всех чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах. Так что в Токио едет команда Олимпийского комитета России под флагом этой организации. Что, правда, не помешало экипировщикам нанести на олимпийскую форму огромное изображение российского флага, а МОК – одобрить эту «нейтральную форму».

И это решение CAS вызвало возмущение в среде как простых, так и VIP-болельщиков. Ведь Россию уже наказывали за скандал с Олимпиадой в Сочи. Ведь решение уже было вынесено: временное исключение Олимпийского комитета России (ОКР) из состава Международного олимпийского комитета (МОК), временное отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), рекомендации отменить и перенести зимние турниры из России. И, как следствие наказаний, — нейтральный флаг в Пхёнчхане.

Срок давности за прегрешения вроде бы как уже вышел, ОКР уже вернулся в состав МОК, даже РУСАДА восстановлено. И тут – всё по новой. Снова минус флаг и гимн, снова минус турниры в России (хотя мы уже успели в промежутке чемпионат мира по футболу принять!).

Живописно высказалась на этот счёт олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне – депутат Госдумы Светлана Журова.

«Срок давности уже вышел, его специально дотянули. Это как собачке хвост постепенно отрезать, — сказала Журова в интервью «Спорт-Экспрессу». — Они не приняли это решение тогда, а тянули все шесть лет. По самым страшным преступлениям не было никогда таких разбирательств: человека садят в тюрьму, потом возвращают, а потом по второму кругу. Это не может не возмущать».

Но вот только Журова, да и вообще все, кто возмущался «двойным наказанием», допустили одну грубейшую ошибку. Декабрьское двухлетнее отстранение – это не «второе наказание за один проступок». Это первое наказание за новый проступок.

Как мы помним, первое наказание было следствием сочинских прегрешений. После вскрывшегося скандала с подменой проб Россия и различные отечественные ведомства отбыли срок дисквалификации и были восстановлены после выполнения ряда условий.

И вот тут мы переходим ко второй части. Обязательным условием восстановления РУСАДА была передача аутентичной базы данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 год. То есть тот период, когда проводились предположительные манипуляции с пробами к чемпионату мира по лёгкой атлетике-2013 в Москве и Олимпиаде-2014 в Сочи. И вплоть до временного закрытия лаборатории и бегства её директора, главного информатора в деле по допингу Григория Родченкова.

Более того, ВАДА поступило с РУСАДА весьма гуманно: в сентябре 2018 года организация была досрочно восстановлена в правах, ещё до выполнения всех условий «дорожной карты». С российской стороны оставалось дело за малым – передать до 31 декабря 2018 года ту самую базу данных (она же LIMS).

Но и эта задача не была выполнена в срок: база данных попала в руки ВАДА уже после январских праздников. Но в организации закрыли на это глаза, списав на технические трудности.

И вот тут-то и начался финальный акт. Оказалось, что в базу данных были внесены правки, и ВАДА получило неаутентичный вариант. Такое хамство в организации уже терпеть не стали и открыли новое дело – уже по мошенничеству с базой данных.

И вот именно это дело и стало поводом для новой дисквалификации российского спорта. Именно подтёртая база LIMS стала причиной того, что в Токио вместо сборной России будет «команда ОКР» под музыку Чайковского вместо музыки Александрова.

А теперь переносимся в начало материала и вспоминаем Кудашева и Андрусенко. За что они были отстранены? Да, за допинговые нарушения 2014 года. Как они были выявлены? Проверкой базы LIMS, а точнее её сохранённой копии и того, что удалось восстановить.

Увы, Кудашев и Андрусенко — не первые фигуранты «LIMS-дела». По нему уже пострадали многие элитные российские спортсмены, включая олимпийских чемпионов по биатлону и лёгкой атлетике — Евгения Устюгова и Наталью Антюх.

Всего было открыто 298 дел в двух десятков видов спорта, так что LIMS нас будет настигать ещё неоднократно.

Особая ирония заключается в том, что Россия всё же могла добиться выступления под своим флагом и гимном, если бы не… пандемия коронавируса.

Дело в том, что CAS долго не мог вынести вердикт по данному делу. Российская сторона подавала апелляции, искала лазейки в деле. Так, например, летом 2020 года юристы придрались к подписям Григория Родченкова в показаниях. Тогда в СМИ разлетелась новость: подписи Родченкова признаны поддельными! Российская защита давала интервью отечественным изданиям, оставляя робкую надежду, что это поможет развалить дело. Но на самом деле всё оказалось гораздо прозаичнее: подписи были подлинными, просто неаутентичными. Грубо говоря, подпись была вставлена в документ фоторедактором, при этом сам Родченков дал на это одобрение. Что произошло? Да всё просто: сейчас информатор ВАДА находится под программой защиты свидетелей, живёт в США. Чтобы документы не пришлось переправлять через полсвета из Швейцарии в Штаты и обратно, было решено сократить возню с бумагами. При этом, как отмечают профессиональные юристы, это не является законом и нигде не прописано, что подпись должна быть аутентичной.

Так к чему была такая возня и цепляние за каждую соломинку с российской стороны? Конечно, в деле нужно использовать все шансы защититься, но тут, вполне вероятно, всё делалось для его затягивания, чтобы CAS банально не успел вынести решения до старта Олимпиады в Токио. И он бы не успел – решение было вынесено лишь в декабре. Но тут не вовремя подоспело блюдо из летучей мыши, из-за которого Игры были перенесены на целый год, и затянуть процесс уже не представлялось возможным.

Если вкратце подытожить, то российский флаг не поехал Олимпиаду-2018 из-за Олимпиады-2014, а на Олимпиаду-2020 – из-за Олимпиады-2018 (а точнее, последствий по восстановлению).

Впрочем, стоит ли удивляться, что базу LIMS попытались подкорректировать даже после суровых санкций? Стоит ли вообще удивляться тому, что наказания нас ничему не научили? Особенно на фоне историй о пожизненно отстранённых тренерах, которые продолжают втихаря консультировать спортсменов.

Впрочем, даже несмотря на санкции, МОК к нам по-прежнему благосклонен, и в Токио мы увидим немало российских спортсменов, пусть и под названием «команда ОКР». Более того, можно смело заявить, что олимпийский флаг для российских атлетов – это проявление не унижения, а уважения. Но об этом – в следующем материале.