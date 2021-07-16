В Японии объявили о пропаже спортсмен национальной сборной Уганды. О происшествии сообщили местные власти Токио.

Известно, что в последние дни перед исчезновением 20-летний спортсмен тренировался в префектуре Осака. Местонахождение спортсмена на данный момент неизвестно, поиски спортсмена продолжаются.

Напомним, ранее в команде Уганды был выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией. Спортсмена не пустили в Японию, сообщается,что африканские атлеты прививались препаратом AstraZeneca и перед посадкой в самолет получили отрицательные ПЦР-тесты. Однако, Олимпийская сборная Уганды одной из первых прибыла в Токио, где с 23 июля по 8 августа пройдёт летняя Олимпиада.