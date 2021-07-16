Министр спорта России Олег Матыцин рассказал об эмоциональной готовности российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио.

«Верим, что эмоционально они готовы. Прогнозы давать сложно, потому что очень непредсказуемый сезон: не было фактически регулярного международного календаря, все сборные готовились в разных условиях, очень жёсткий регламент, связанный с ковид-ограничениями в Токио», — сказал Матыцин.

Однако, по словам министра, настроение и позитивный настрой команды дают надежду, что спортсмены хорошо подготовлены, рвутся в бой и гордятся тем, что представляют великую страну.

«Будем надеяться только на победу», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, на данный момент Олимпийская сборная России проводит подготовительные сборы и проходит акклиматизацию в городах Дальнего Востока.