Бывший футболист сборной России и экс-наставник московского «Торпедо» Сергей Игнашевич заявил, что футбольный клуб «Зенит» при итальянском тренере Роберто Манчини играл по тем же принципам, что и нынешняя сборная Италии.

«Манчини в «Зените» работал по тем же принципам. Шаронов был у него на стажировке, Зырянов был уже тренером в молодёжке «Зенита», они оба делились со мной мнением о его работе. И было видно всё: организация начала атаки, позиционной игры, перехода в оборону. То, что мы видели на Евро в сборной Италии, было и в «Зените». Но у нас его схема «барахлила», — рассказал футболист.

Напомним, Роберто Манчини тренировал санкт-петербургский «Зенит» с 2017 по 2018 год. Заняв с командой 5-е место в РПЛ, Манчини покинул клуб. Ранее итальянский специалист взял кубок Евро-2020.