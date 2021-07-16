Авторитетный портал Transfermarkt составил список футболистов, стоимость которых выросла после чемпионата Европы-2020.

В списке не оказалось ни одного футболиста из России, зато сборную Украины представили сразу четыре игрока.

Тройку самых подорожавших игроков составили испанский хавбек «Барселоны» Педри, итальянский вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза и английский полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс. Стоимость этих футболистов увеличилась на 10 миллионов евро.

Британец Люк Шоу и датчанин Миккель Дамсгор подорожали на 7 миллионов евро, голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма — на 5 миллионов.

Напомним, победителем Евро-2020 стала сборная Италии, в финальном матче обыгравшая Англию в серии пенальти.