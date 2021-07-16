Хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что фигуристы группы Этери Тутберидзе завершили предсезонный сбор в подмосковном Новогорске.

«Сборы в нашем уже родном Новогорске в Олимпийский сезон ✅», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме» и показал фото команды. На снимке можно увидеть Анну Щербакову, Александру Трусову, Алену Косторную, Камилу Валиеву, Дарью Усачеву, Софью Акатьеву, Аделию Петросян, Майю Хромых, Николая Колесникова, Арсения Федотова, Даниила Самсонова, Марка Лукина, Мориса Квителашвили и других спортсменов.

Напомним, в следующем сезоне Валиева, Усачева и Хромых дебютируют на взрослом уровне. В прошлом году они уже выступили на взрослом чемпионате России, однако на международной арене могли соревноваться только в юниорах.