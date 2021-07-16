Нападающий «Зенита» Артем Дзюба составил топ-3 лучших игрока РПЛ по итогам минувшего сезона. Он принял участие в голосовании по определению лучшего футболиста сезона, которое проводил Российский футбольный союз.

Как сообщает Sport24, на первое место Дзюба поставил форварда «Зенита» Сердара Азмуна, на второе — Кристиана Нобоа из «Сочи», на третье — Гжегожа Крыховяка из «Локомотива».

Напомним, на заседании исполкома РФС, которое состоялось 14 июля, лучшим игроком минувшего сезона был признан Азмун. Иранец присоединился к «Зениту» в 2019 году, до этого он выступал за «Рубин» и «Ростов». В сезоне-2020/21 Азмун забил 19 мячей и стал автором двух результативных передач. В общей сложности, Азмун провел в чемпионате 24 матча.