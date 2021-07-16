Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, поделилась с подписчиками новой фотографией. На своей странице в «Инстаграме» она опубликовала снимок, на котором позирует в черном платье с открытой спиной.

«Стабильно к пятнице я возвращаюсь в инста????❤️ Что-то времени и сил не хватает на соц. сети! ???? Сори) буду исправляться», — написала Синицина.

«Огонь!» — оставила комментарий чемпионка Европы Софья Самодурова.

Напомним, в сезоне-2019/20 Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы. Так как в этом году турнир не проводился из=за пандемии коронавируса, они остались его действующими победителями. На чемпионате мира-2021 в Стокгольме российский дуэт завоевал золотые медали. Чемпионат России фигуристы пропустили из-за проблем со здоровьем.