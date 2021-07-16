Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о готовящихся реформах в российском футболе, о которых ранее сообщил РФС.
Губерниев отметил, что российский футбол действительно нуждается в изменениях, поскольку отечественные клубы стабильно плохо выступают в еврокубках, а национальная команда провалилась на Евро-2020.
«Первым делом, мне кажется, надо поменять систему: в РПЛ играть летом, весной и осенью, потому что нынешняя система вызывает только смех и недоумение. Люди, которые переходили на систему «осень-весна», думали не о футболе, а о своем кошельке», — приводит слова Губерниева Sport24.
Комментатор добавил, что необходимо задуматься и над лимитом на легионеров, чтобы российские игроки росли в конкурентоспособной среде.
Напомним, ранее РФС представил проект реформы отечественного футбола, согласно которой РПЛ может перейти на швейцарскую систему.
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