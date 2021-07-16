В Сильверстоуне (Великобритания) продолжается десятый этап Гран-при Формулы-1. В 20:00 по московскому времени стартовала квалификация.

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Этап в Сильверстоуне проходит в новом формате. Квалификация впервые проводится в пятницу вместо второй тренировки, а по ее результатам определятся стартовые позиции пилотов на завтрашний спринт. Короткая гонка будет проводиться впервые и продлится около получаса, пилоты преодолеют чуть больше 100 км.

По итогам спринта сформируется стартовая решетка на воскресную гонку, которая пройдет в привычном формате.

Ранее состоялась первая свободная практика, лучшие результаты в ней показали Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон.